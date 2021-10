PO ODHODU IZ POP DESIGNA

Miran Rudan: Prvič v zgodovini se nismo sprli!

Na slovenskem glasbenem nebu je zvezda stalnica že več kot 35 let, prav tako skupina Pop Design, ki deluje od leta 1985. Čeprav je v skupini v dobrih treh desetletjih prihajalo do sprememb in menjav članov, je v poletnih mesecih marsikoga presenetila novica, da skupaj s še dvema članoma zapušča skupino. Z glasbenikom smo se pogovarjali o novi poti s skupino Miran Rudan Design, novih projektih in pesmih ter poroki z njegovo srčno izbranko Anito, ki naj bi se zgodila prihodnje leto.