Prvi sprehod Tanje Žagar in male Marine (FOTO)

»Vse je tako, kot mora biti,« pravi Tanja Žagar, ki je pred dvema tednoma rodila Marino. Tokrat sta se podali na svoj prvi sprehod, vmes pa so nastali verzi, saj je hčerkica pravi navdih za mamino pesniško dušo. »19. 7. 2021 sem v svoje življenje še en najsrečnejši dan dodala, saj je na svet naša srčica Marina priplesala. Zdaj že prave ženske debate imava, najraje pa se s starejšim bratcem in atijem crkljava. Iz srca hvala porodnišnici Ljubljana za nepozabne tri dni, ko spet skupaj smo bili. Zdaj pa greva na sonček se pogret, vsem vam pa pošiljava poljubčkov pet,« je zapisala Tanja in dodala, da jo materinska vloga izpolnjuje v vsakem pogledu. Za nič na svetu je ne bi zamenjala, smo še izvedeli, kmalu pa nam bo zaupala ljubke prigode, kako je Karlo z vso odgovornostjo prevzel vlogo starejšega bratca.



