California: Prvi koncert po 18 letih!

Po tem, ko smo doživeli prvi skupni nastop Bepop, Sebastiana in Game Over po več kot 15 letih, je že na obzorju nova poslastica za ljubitelje glasbe z začetka tisočletja. Skupina California bo 10. junija na Glavnem trgu v Kranju izvedla svoj prvi (in edini načrtovani) koncert po letu 2004. S koncertom brez vstopnine bodo z gosti in s koronsko zamudo zaznamovali svojo 30. obletnico delovanja, teren pa jim bodo pripravili LPS.

California 10. junija vabi na brezplačni koncert na glavnem trgu – njihov prvi po 18 letih!

»Tudi mi smo nastopili na Emi in bili predzadnji s skladbo 1000 kilometrov, ki je bila potem naslovna pesem našega albuma. Ta se je prodal v rekordni nakladi 35.000 izvodov in je bil najdlje najbolj prodajana plošča pri nas. Stara barka ni bila niti sprejeta na Melodije morja in sonca, a sem kljub temu iz teh 'neuspešnih skladb' naredil enega najuspešnejših albumov v samostojni Sloveniji,« se ob tem spomni Matjaž Zupan, ki se je v glasbene anale zapisal tudi kot plesni mojster MZ Hektor ter avtor in producent številnih hitov za druge izvajalce.