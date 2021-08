Prvi hollywoodski zapeljivec

Lik šejka, ki ugrabi zahodnjakinjo, ga je ponesel med zvezde.

Večni seks simbol

V teh dneh obeležujemo obletnico smrti prvega hollywoodskega velikega zapeljivca, za katerim so norele naše babice in prababice. Po rodu Italijan je v filmski svet prodrl po selitvi čez lužo. Ženskam je zmešal glave s plesanjem tanga v filmu Štirje jezdeci apokalipse, kjer je prvič nastopil v glavni vlogi, pravo evforijo pa je povzročil s filmom The Sheikh, v katerem igra v vlogi arabskega šejka, ki ugrabi mlado Angležinjo.Film je postal eden najbolj donosnih tistega časa in Valentina okronal za seks simbol. Njegovo življenje je bilo samo po sebi vredno filmske zgodbe, kljub oboževalkam, ki so omedlevale zaradi njegovega hipnotičnega pogleda, pa ni nikoli našel sreče v ljubezni. Poročen je bil dvakrat, po njegovi smrti pa se je začelo govoriti, da je s porokama poskušal prikriti homoseksualno usmerjenost. Čeprav je ogromno zaslužil, je bil tudi nadvse zapravljiv – s prvim zaslužkom si je kupil jakno iz najdražjega krzna, s krznom obrobljeno domačo haljo in pozlačene britvice. Umrl je 23. avgusta 1926 zaradi vnetja slepiča in razjede na črevesju, star komaj 31 let.Novica o njegovi smrti je povzročila pravo histerijo. Pred newyorškim pokopališčem so oboževalke padale v nezavest, se metale na Valentinovo krsto, jokale in kričale. Vrsta žensk je na dan njegove smrti poskušala narediti samomor. V Hollywoodu, kjer so ga pokopali, pa se je množica spopadla s policijo, da bi prišla do Valentinove krste.