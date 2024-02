Minulo sredo so sredi Moravč sokrajani 24-letnemu fantu v čast postavili obeležje, ki bo nekaj časa opominjalo vse, da iz tega kraja prihaja smučarski skakalec Lovro Kos, ki je pretekli vikend v ZDA prišel do prve zmage v svetovnem pokalu. Super vikendu v Lace Placidu je dodal še drugo mesto. »Zelo navijamo za Lovra. Se mi pa zdi, da se je po tej zmagi znebil velikega bremena. Večkrat je bil blizu, zelo dober je bil po prvi seriji, v drugi ga je polomil. Morda je bil obremenjen z rezultatom in hotel v drugi seriji celo na silo. Končno mu je uspelo in se je znebil tega pritiska, zdaj pa bo,« j...