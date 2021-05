Prva pomoč, ki prinese olajšanje

Vrat

Kvader ali debelejšo knjigo si namestimo pod zatilje in počakamo 10–60 sekund, da pritisk ali nelagodje popusti. Nato vrat nežno in nadzorovano obrnemo v eno in drugo smer ter predihavamo. Intenzivnost povečamo tako, da desno roko (pri zasuku v desno) položimo na levo stran čela in postopoma povečujemo pritisk.

Čeljust

Ogromno tenzije v čeljusti je zaradi nakopičenega stresa ali stiskanja zob. Vaja sprosti obraz in kolke.

Uležemo se na bok in eno žogico namestimo za uho, drugo pa na sredino lic, bliže ušesu. Položaj poglobimo tako, da z nasprotno roko nežno pritisnemo glavo navzdol. Predihavamo 10–60 sekund. Začnemo nežno in ljubeče. Postopoma povečujemo pritisk, če je to primerno.

Žogici namestimo na sredino zgornjega roba lopatic, oz. malce više, ter malce stran od hrbtenice.

Začnemo leže na hrbtu s pokrčenimi koleni. Zapeljemo se po mišicah, levo in desno ter gor in dol po robu, da pripravimo tkivo na sproščanje in iščemo občutljiva mesta. Potujemo ob notranjem robu lopatic vzporedno s hrbtenico. Začnemo na zgornjem robu lopatic in se nato pomikamo vzdolž notranjega roba navzdol proti medenici. Žogici lahko namestimo tudi v nogavico, da nam med gibanjem/nameščanjem ne uhajata.

Žogici namestimo nad izboklino v prehodu med vratnimi in prsnimi vretenci. Uležemo se na hrbet s pokrčeni koleni. Hrbtenica leži med žogicama. Za večjo inzetnzivnost dvignemo boke, za večje udobje podložimo vrat. Z rokami se lahko malce igramo – jih damo v odročenje ali dvignemo nad glavo.

Sklenemo dlani in prepletemo kazalce (to pomaga hitreje opuščati napetosti in v telesu nakopičena negativna čustva) in se obrnemo vstran ter vzdržujemo ta položaj 10–60 sekund. Sami določamo intenzivnost odklona. Če je položaj prenaporen, razpletemo prste in se objamemo tako, da dlani objamejo lopatice, ali nesemo roki nad glavo. Vajo ponovimo na drugi strani.

Telo z napetostmi in bolečinami opozarja na neravnovesje in oviran pretok energije. Glavno vlogo pri tem imajo naše misli, prepričanja, čustvovanja, življenjski slog.A tokrat vam, terapevtka EMMETT-a in nevrokinetike, za prvo pomoč predstavlja sproščanje mišičnega in vezivnega tkiva z žogicami. Lahko so tudi teniške. Namestimo si jih pod mehko tkivo, nikoli na hrbtenico ali sklepe in nikoli ne pritiskamo direktno na bolečo točko. V položaju vztrajamo od 10 do 60 sekund oz. do postopnega popuščanja nelagodja in bolečine.Osredotočimo se na dih in vizualiziramo, kako se mesto obravnave vse bolj sprošča. V vsakem položaju lahko pod boke namestimo tudi kvader, kar položaj poglobi in oteži. Zelo pomembno je, da po vsaki vaji počivamo in poslušamo telo in njegove signale. Bolečina, predihavanje in trpljenje bodo v hipu pozabljeni, ko vas bo preplavil občutek sproščenosti in lahkotnosti.Potrebujete dve žogici, nogavico, odejo, blazino in dve knjigi oz. kvadra.