Prva družinska fotografija Peskovih

Prve ne pozabiš nikoli, zato ne preseneča, da ima ta fotografija prav posebno mesto v družinskem albumu Peskovih. Podjetna Filip in Nastja sta namreč pokazala ves svoj ponos, saj so prvič doslej vsi štirje člani v istem kadru. Poleg nekajmesečnega Matea se je k njima stisnila še kosmatinka Zara, ki sicer nosi dekliško ime, a je v resnici hišna ljubljenka.

Pri vsem skupaj je prav zabavno opazovati, kako angažirani so starši, ki navdušeno zrejo v objektiv in dobesedno žarijo od navdušenja, medtem ko se sinko in psička sploh ne zmenita za poziranje. V resnici se jima ni treba, saj je vse podrejeno njima in sta za kamerami deležna ogromno pozornosti. Predvsem morata poskrbeti, da štirinožna članica ni preveč ljubosumna na malega princa, ki je povsem upravičeno glavna zvezda družine.