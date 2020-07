Provokativna Ilka Štuhec: seksi fotografije so moj trenutni navdih

Septembra 2016 je objavila žgečkljivo fotografijo s priprav v Čilu in si prislužila ogromno všečkov na družabnih omrežjih.

Tudi če ne bi bilo vsega tega, bi naredila kako bedarijo.

Zato jo imamo radi!

Nasmejana, simpatična, energična, zgovorna, uspešna in posebna so le nekateri izmed pridevnikov, s katerimi bi lahko opisali mariborsko smučarko. Predvsem je Ilka preprosta ženska, ki s svojim nalezljivim smehom poskrbi, da so okrog nje vedno vsi dobre volje. Je tudi nagajiva, tu pa tam celo provokativna, kar je dokazala pred dnevi, ko je na instagramu objavila fotografijo v kopalkah in na tisoče sledilcev očarala z zapeljivo postavo.Številni so ji sporočili, da je vroča kot še nikoli, Ilka pa se je diskretno vzdržala komentarjev. Mariborčanka, ki je v slabo voljo ne spravijo niti poškodbe in druge skrbi, o sebi pravi, da je po srcu še vedno otrok, tista »skravžlana« Ilka, ki je pred leti odraslim s svojimi lumparijami povzročala sive lase. Ni ena tistih žensk, ki bi svoje atribute kar tako razkazovale na družabnih omrežjih, od časa do časa pa le poskrbi za veselje svojih najbolj zvestih navijačev in jih osreči s kakšno vročo fotografijo. Prva takšna je bila, ko je Ilka na facebooku dosegla deset tisoč sledilcev.Fotografija na postelji je dvignila veliko prahu, Ilka pa je pozneje razložila, da za napisom ni bila naga, na sebi je imela hlače in majico, le da njenih oblačil ni bilo videti. Kljub temu da na družabnih omrežjih tu pa tam objavi kakšno seksi fotografijo, je brez dvoma pri njej vedno vse fotografirano in objavljeno v mejah okusa, pojasnila pa je tudi, zakaj rada buri domišljijo svojih sledilcev na družabnih omrežjih.»V bistvu je čisto trenutni navdih,w in ne zato, da bi se govorilo. Tudi če ne bi bilo vsega tega, bi naredila kako bedarijo, a ne bi vsi vedeli. Z vsemi objavami na omrežjih poskušam biti čim bolj duhovita,« je pojasnila naša smučarska junakinja, mi pa upamo, da nas bo tudi v bodoče razveseljevala s simpatičnimi, duhovitimi in vročimi utrinki.