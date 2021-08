Privlačna Kaja Kajzer in Darko Jorgić

Prikupni Darko Jorgić si je z nastopi že prislužil veliko novih oboževalk.

Letošnja slovenska olimpijska odprava se lahko pohvali z vrhunskimi posamezniki in poleg tega tudi z lepotnim genom, ki je dodana vrednost pri vzbujanju pozornosti. Na svoj račun so prišli tako moški oboževalci kot ženske občudovalke, saj sta naša najmlajša predstavnika opozorila nase tudi s faktorjem privlačnosti. Komaj 21-letna judoistkaje za las ostala brez bronastega odličja in na svojih prvih igrah dosegla vrhunsko peto mesto, medtem ko se je njen namiznoteniški kolegapri vsega 22 letih zavihtel med najboljših osem na planetu.Sploh temperamentni Hrastničan je nase opozoril svetovne medije, ne le z vihtenjem loparja, ampak tudi z zapeljivim pogledom in lesketajočimi se modrimi očmi. Oba pa sta v japonski olimpijski vasi med opaznejšimi, za kar si po našem mnenju nedvomno zaslužita naziv miss in mister olimpijskih iger 2021. T. M., foto osebni arhiv/Instagram