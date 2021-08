Prisegajo na razigrane bikinke (FOTO)

Bikinke pri 47



Ni veliko žensk, ki si upajo nadeti bikinke v petem desetletju življenja, igralka Rose McGowan pa s tem nima težav. Letos je v njih paradirala po mehiški plaži in vzbujala navdušenje s postavo, ki bi jo lahko pripisali kaki tridesetletnici. Njena skrivnost? Na njenem krožniku se največkrat znajdejo testenine in jogurt.

Uh, kake ritke!



Sestre Kardashian so zaslužne za to, da so obline znova v modi. Nič čudnega torej, da se z njimi rade pohvalijo tudi na plaži, in le kako bi lahko to storile bolje kot v kopalkah, ki več razkrivajo kot skrivajo. Kim in Kourtney Kardashian ter Kylie Jenner tako seveda prisegajo na bikinke.

Modna vzornica



Rita Ora ni samo pevka, ampak tudi modna vplivnica, po kateri se zgledujejo dekleta po vsem svetu. Kar se tiče oblačil na plaži, torej ni nobene dileme – kot smo lahko videli na zvezdničinem instagramu, se letos ob morju nosijo bikinke.

Sramežljivka



Pričakovali bi, da bo igralka Margot Robbie s svojo brezhibno postavo na plaži nosila bikinke z nekoliko manj blaga, pa vendar se je na letošnjih mehiških počitnicah v družbi moža Toma Ackerlyja odločila za sramežljivo različico, ki pokriva popek. Morda za vsak primer, če jo bodo ujeli nadležni paparaci …

Pozdrav s Sardinije



Če še vedno ne verjamete, da so petdeseta nova trideseta, si dobro oglejte letošnjo počitniško fotografijo igralke Heather Graham. Zvezdnica je letovala na Sardiniji, vročemu italijanskemu soncu pa se je seveda nastavljala v bikinkah. Smo omenili, da je stara 51 let? Pred časom je razkrila, da je z jedilnika skoraj popolnoma črtala sladkor in belo moko, kar se tiče vadbe, pa prisega na jogo in tek.

Strastno križarjenje



Kot nekdanja manekenka lahko Heidi Klum tudi pri 48 brez zadrege obleče najbolj drzno različico kopalnih oblačil. Bikinke je nosila tudi na letošnjih počitnicah na luksuzni jahti med križarjenjem po Sredozemlju. Nič čudnega, da se njen 16 let mlajši mož, kitarist Tom Kaulitz, kar ni mogel odtrgati od nje in jo je nenehno objemal in strastno poljubljal.

Nova ljubezen?



Charlize Theron so v bikinkah ujeli na Parosu v Grčiji, kamor je pripotovala skupaj s hčerkama Jackson in August, družbo pa jim je delal tudi skrivnostni moški, ki bi bil lahko zvezdničin novi izbranec. Oskarjevka je že leta 2019 dejala, da je po letih samskega življenja zdaj pripravljena na novega moškega. Ali se ji je želja po partnerstvu uresničila, pa za zdaj ostaja skrivnost.

Čeprav so dvodelne kopalke nosile že dame v tridesetih letih prejšnjega stoletja, so bikinke v današnji obliki javnosti prvič predstavili leta 1946. Ime je to oblačilo dobilo po skupini otokov, na katerih so po vojni potekala testiranja atomske bombe. Kot bomba so med ženske treščile tudi bikinke in sprožile na eni strani val navdušenja, na drugi plaz zgražanja.Ženske, ki so si jih upale nositi, so tvegale, da jih bodo označili za 'lahke', tako so jih na prvem tekmovanju za miss sveta leta 1951 na odru prepovedali. Čeprav so danes nekaj vsakdanjega in jih nosijo ženske vseh starosti in postav, še vedno veljajo za oblačilo samozavestnih žensk.