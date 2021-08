Pripravite se na skrajnosti vseh vrst

Lunino nihanje lahko ustvari nestabilnosti, ki so pogosto povezana s skrajnimi vremenskimi vzorci. In kaj pravijo stroka in znanstvena dognanja? »Nizko ležeča območja v bližini morske gladine so vse bolj ogrožena,« pravi Nasa. Illustration of a mythic meeting beetwen the Moon and the Sun Znanstveniki so v preteklih 10 do 15 letih lahko videli katastrofalne posledice, ki so se dogajale na obmorskih mestih na vseh celinah. Obale ZDA se že zdaj soočajo s hitro naraščajočimi poplavami. Tudi raziskovalci pravijo, da je to posledica 'nihanja' v lunini orbiti, ki deluje v tandemu ...