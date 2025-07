Pripravimo okusne Metine legende (Suzy)

V letih dozorevanja so se rodila mnoga spoznanja, mnoga znanja, tudi modrosti, zato jo mnogi doživljajo ne samo kot trgovino, ampak kot učiteljico, saj v njej vedno dobijo tudi nasvet, idejo, ponudbo, družbo ali recept. Tokratni recepti prihajajo iz zbirke legendarnih Metinih receptov, ki imajo vsak svojo zgodbo.

Veganski biftek ali 'lečtek'

Potrebujemo:

pol skodelice zelene ali rjave leče

pol skodelice sušenih paradižnikov v olju

1 žličko kaper

1 majhno čebulo

1 strok česna

1 žličko gorčice

pol žličke paprike v prahu

pol žličke mlete kumine

1 žličko olivnega olja

poper

ščepec soli

sveži peteršilj (po želji)

Priprava:

Lečo kuhamo deset do dvajset minut oziroma po navodilih z embalaže. Sušene paradižnike operemo in jih narežemo, čebulo in česen sesekljamo. Vse sestavine zmešamo v mešalniku ter postrežemo z ghee maslom in toplimi kruhki.

Lečtek

Veganska pečenka

Potrebujemo:

skodelico rjavih šampinjonov

en sladki krompir

skodelico zelene leče

nekaj strokov česna

pol skodelice pekan orehov (ali pa naše klasičnih)

pol skodelice indijskih oreščkov

timijan in šetraj

sol in poper

2 žlici drobtin

1 žlico kvasnih kosmičev

približno 300 g paradižnikove kaše

1 žlico paradižnikove mezge

1 žličko kokosovega sladkorja

2 žlici sojine omake

kokosovo olje

Priprava:

Za začetek na ponvici prepražimo orehe in indijske oreščke, lečo pa kuhamo v neslani vodi dobrih 20 minut (lahko uporabimo lečo v pločevinki). Šampinjone narežemo na rezine in jih prepražimo na kokosovem olju. Med praženjem dodamo sesekljan česen, na koncu zalijemo s sojino omako in za par minutk pokrijemo. Medtem olupimo in na rezine narežemo sladki krompir. Tudi tega par minut pražimo na kokosovi maščobi, nato ga zalijemo s skodelico vode in kuhamo dobrih 5 minut.

V mešalniku najprej sesekljamo oreščke, dodamo šampinjone in sladki krompir ter zmešamo. Dodamo kuhano lečo, timijan, šetraj, sol in poper ter vse skupaj dobro zmešamo. Maso prestavimo v skledo in ji najprej primešamo pol skodelice paradižnikove kaše, nato še drobtine, kvasne kosmiče in sojino omako. Maso naložimo v pekač za kruh, obložen s peki papirjem.

Štruco bomo premazali s paradižnikovo omako, ki bo ob vsakem grižljaju prijetno presenečenje. Skodelici paradižnikove kaše z metlico primešamo mezgo, žličko soli in žličko kokosovega sladkorja. Pečenko počasi premažemo z omako in jo postavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj C. Pečemo jo dobrih 45 minut, vzamemo iz pečice in pustimo počivati še vsaj 20 minut. Postrežemo jo z najboljšim domačim praženim krompirjem.

Veganska pečenka

Veganski grejvi

Glavna spremljevalka pečenke in drugih veganskih specialitet, za katero tudi mesni navdušenci pravijo, da ne sme manjkati na praznični mizi.

Potrebujemo:

olivno olje

žličko kvasnih kosmičev

od 2 do 3 žličke kvasnega ekstrakta (marmite)

skodelico zelenjavne jušne osnove

žlico koruznega škroba

šetraj ali timijan

poper

Priprava:

V kozici rahlo segrejemo olivno olje. Nanj posujemo kvasne kosmiče in samo rahlo premešamo. Po minutki do dveh dodamo koruzni škrob, ki smo ga pred tem zmešali z žlico mlačne vode. Zalijemo s skoraj vso jušno osnovo, primešamo kvasni ekstrakt in začimbe ter pustimo na rahlem ognju. Občasno premešamo in po potrebi dodamo jušno osnovo (če je omaka pregosta) ali kanček kvasnega ekstrakta (če je videti, da bo omaka preredka). Ne pretiravajmo, ko bomo omako pustili počivati, bo razvila pravo teksturo.

Veganski stejk

Potrebujemo:

150 g rjave leče ali 360 g kuhane leče iz pločevinke

dve do tri žlice čičerikine moke

žlico kvasnih kosmičev

sveži peteršilj

sveži drobnjak

timijan

šetraj

koriander

mleto kumino

sol in poper

kokosovo olje

Priprava:

Za začetek v nesoljeni vodi skuhamo lečo, solimo jo šele proti koncu, nato počakamo, da se ohladi. Za manj komplikacij uporabimo vloženo lečo, jo splaknemo in stresemo v posodo. Primešamo sesekljana sveža zelišča in začimbe ter zmešamo v mešalniku. Gre tudi s paličnim mešalnikom. Dodamo še žlico kvasnih kosmičev ter čičerikino moko. Maso oblikujemo v zrezke, približno centimeter debele, in jih za kakšne pol ure postavimo v skrinjo (tako se bodo lažje spekli). Segrejemo kokosovo maščobo, nanjo položimo zrezke, po nekaj minutah jih obrnemo, počakamo še par minut in postrežemo.

Veganski stejk in gravy

Špinačni narastek s proseno kašo

Potrebujemo:

pol skodelice prosene kaše

eno in pol skodelice jušne osnove

2 šalotki

3 stroke česna

par listov lovorja

1 dobro pest sveže špinače

250 ml ovsene kreme za kuhanje

žličko kurkume

žličko ingverja v prahu

četrtino žličke muškatnega oreščka

četrtino žličke kajenskega popra

četrtino žličke limoninega popra

ščepec soli

olivno olje

pol skodelice parmezana (obstaja veganski)

Priprava:

Na olivnem olju prepražimo drobno sesekljano šalotko, česen in liste lovorja. Dodamo proseno kašo in pražimo še od 2 do 3 minute. Zalijemo z jušno osnovo in kuhamo dobrih 10 minut, da proso vpije vso tekočino. Medtem v kozici rahlo segrejemo ovseno kremo, ki jo začinimo s kurkumo, ingverjem, muškatnim oreščkom, poprom in soljo. V pekač stresemo kuhano proseno kašo in odstranimo liste lovorja. Primešamo svežo špinačo, zalijemo z začinjeno ovseno kremo in posujemo z naribanim parmezanom. V ogreti pečici na 200 stopinj C pečemo od 25 do 30 minut, nato pa jed še kake 20 minut pustimo počivati.

Različica: Narastki se sicer pripravljajo z jajci – v tem primeru 3 razžvrkljana jajca prelijemo prek jedi (preden jo posujemo s parmezanom in postavimo v pečico). Hkrati namesto ovsene kreme uporabimo skodelico mleka ali izbranega rastlinskega napitka. Ovsena krema namreč jed naredi nekako bolj kompaktno, kurkuma poskrbi, da ni tako bleda. Če uporabimo jajca, nam pričarajo ravno ta učinek.