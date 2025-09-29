Prioritete Vida Valiča: Sreča mojih deklet je najpomembnejša (Suzy)

LETO 2025 JE BILO ZANJ POSEBNO

»V penziji bom šel na Triglav, kar se mi zdaj enostavno ne da.«

Komik, igralec in voditelj se počuti odlično. Leto 2025 je je zanj zelo posebno, saj mu je prineslo kar nekaj pomembnih prelomnic. Zapomnil si ga bo po čudoviti poroki v Beli krajini, kjer je večno zvestobo obljubil svoji dragi Valentini, in predstavi, s katero je izzval upokojene legende slovenske komedije. Vid je režiser predstave Penziči. FOTO: Rok Deželak Režiserja predstave Penziči je močno zamikala ta tematika, a to še ne pomeni, da hrepeni po penziji. »Samo želel sem si delati z Borisom Kobalom, Vinkom Šimekom, Francijem Kekom in Boštjanom Megličem - Peško, ker jih spoštujem kot ...