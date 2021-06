»Rada bi bila kraljica ljudskih src, ne vidim pa se v vlogi kraljice te dežele,« je leta 1995 povedala v intervjuju. Izkazalo se je, da se ni zmotila. Čeprav njen nekdanji mož še vedno ni kralj, je ona še danes znana kot srčna princesa, ki je najbolj na svetu ljubila svoja sinova in posvetila življenje dobrodelnosti. Tudi ko ni bila več članica kraljeve družine, so jo preganjali paparaci, ki so nazadnje močno prispevali k nesreči, v kateri je veliko prezgodaj umrla. Sta bila kdaj zaljubljena? O sramežljivem dekletu, ki je bilo pri devetnajstih potisnjeno v protokolarno življenje ...