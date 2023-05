Princesa Charlotte: osem let dvorne ljubljenke

Le dva dneva po dvanajsti obletnici poroke valižanskega princa in princese je osmi rojstni dan praznovala Charlotte, ki je srednji otrok Williama in Kate in trenutno tretja v vrsti za prestol. Deklica se sicer že kot prava mojstrica udeležuje javnih prireditev v spremstvu staršev, na katerih brata pogosto popravlja glede pravilnega obnašanja.

Z družinsko psičko Orlo

Njeni ponosni starši so v njeno čast objavili tudi dve fotografiji, ki prikazujeta srečno in veselo mlado damo, ki pa je prej kot karkoli drugega seveda nasmejan otrok. Ne le da je na las podobna tako mami kot očetu, pač pa je podedovala tudi veselje do aktivnega življenja in ukvarjanja s športom, saj menda zelo rada pleza po drevesih, najraje ima menda gimnastiko, premete in stojo na rokah. Po mami pa ni podedovala le lepote, pač pa tudi ljubezen do pekoče hrane, ki jo veliko bolje prenaša kot njen očka.