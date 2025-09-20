Princ Harry po odmevnem srečanju s kraljem dejal, da ima čisto vest (Suzy)

Princ Harry se je po 19 mesecih znova sestal z očetom kraljem Karlom III. in po čajanki z njim zagovarjal zapise v knjigi Rezerva. »Ne verjamem, da sem v javnosti pral svoje perilo,« je povedal za The Guardian. »Bilo je neprijetno sporočilo, vendar podano na najboljši mogoči način. Moja vest je čista.« Dodal je, da javno razkrivanje ni bilo odraz trme, temveč načel: »Ne gre za maščevanje, gre za odgovornost. Sprava ni mogoča brez resnice.«

»Zdaj si mi podarila dediča in rezervo, moje delo je opravljeno,« naj bi ob rojstvu mlajšega sina izjavil tedaj še princ Charles.

Z ženo Meghan Markle sta, odkar sta leta 2020 sestopila z višjih mest članov kraljeve družine in se preselila v ZDA, večkrat javno govorila o sporih z njegovo družino. V spominih iz leta 2023 je Harry denimo trdil, da ga je njegov brat, princ William, fizično napadel in da ga je oče ob njegovem rojstvu označil za 'rezervo'. Ne glede na vse se zdi, da se želi Harry znova zbližati z očetom, je pa maja povedal, da nekateri člani njegove družine še vedno gojijo zamere zaradi številnih stvari, tudi zaradi vsega, kar piše v njegovi knjigi.