Princ Albert in princesa Charlene praznujeta posebno obletnico poroke

Prvega julija 2011 sta se poročila monaški knez Albert in Charlene Wittstock. Nevesta je mladost preživela v Južni Afriki, trenirala plavanje in se leta 2000 uvrstila na olimpijske igre v Sydneyju. Istega leta je prvič videla princa Alberta, ki je obiskal plavalsko tekmovanje v Monaku, kjer jo je spoznal in povabil na večerjo.

Naslednjič sta se srečala čez šest let na odprtju olimpijskih iger v Torinu in kmalu ni bilo več dvoma: Charlene in Albert sta par. Mnogi so se spraševali, kako dolgo bo zveza trajala, saj je bil on znan po svojih osvajalskih podvigih, a očitno ga je plavolaska prepričala in 23. junija 2010 sta razglasila zaroko.Sledila je glamurozna poroka, ki so jo spremljali milijoni po vsem svetu, a nikomur niso ušle solze princese, ki jih je točila med obredom. Zaradi njih so se začela ugibanja o njeni resnični sreči in o njenem zadovoljstvu v zakonu, govorilo se je celo, da so ji preprečili pobeg pred poroko in ji odvzeli potni list. Ne glede na vse sta se 10. decembra paru rodila dvojčka: princ Jacques in princesa Gabrielle.

Pred poroko s princem je bila Charlene uspešna plavalka.

Žalostna princesa

Čeprav se je princesa dodobra uveljavila med evropskimi plemiči, bila aktivna v dobrodelnosti in postala modna ikona, so se pojavljale govorice, da v zakonu ni vse v najlepšem redu, zaradi pogosto otožnega obraza pa je dobila naziv žalostna princesa. Namigovanja o težavah so bila posebno glasna lani, ko je odpotovala na obisk v domovino in tam ostala skoraj leto dni. Razlog za njeno odsotnost so bile težave z zdravjem in šele po dolgem okrevanju se je lahko vrnila k otrokoma in možu, s katerim sta bila lani ob deseti obletnici poroke ločena.

Princ Albert in princesa Charlene ob enajsti obletnici poroke.

Po vrnitvi domov se je zdelo, da se zadeve umirjajo, a so Charlene zaradi izčrpanosti sprejeli na zdravljenje na kliniko v Švici. Po štirih mesecih se je vrnila in v redki izjavi za medije povedala, da je užaloščena zaradi namigovanj, da njen zakon razpada in da se namerava odseliti od princa: »Tako kot vsi imava dobre in slabe dneve, le da so najini slabi zaradi medijske izpostavljenosti vsem na očeh.«

Od tedaj sta se večkrat skupaj pojavila v javnosti, na 11. obletnico poroke pa objavila nov portret, posnet na vrtovih monaške palače. Sam portret skriva več pomenljivih podrobnosti: barva in kroj obleke, ki jo nosi princesa, spominjata na barvo in model obleke, ki jo je nosila na civilnem obredu leta 2011, nadela si je uhane, ki jih je imela na cerkveni poroki, in zaročni prstan s trikaratnim diamantom, ki ga nosi le ob posebnih priložnostih, kakršna je seveda obletnica poroke.