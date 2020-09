Primož Roglič in Tadej Pogačar: Na prvem mestu je iskreno prijateljstvo

Znana Slovenka udeležena v prometni nesreči: ulegel se ji je na pokrov (FOTO)

Da nesreča nikoli ne počiva, je znan rek in to je na svoji koži doživela tudi slovenska igralka in komičarka Lucija Ćirović. Njen avto je videti kar hudo poškodovan, sledilcem pa je razkrila, kaj se je zgodilo. Zraven je pripisala (nelektorirano): »Ko se ti jelen uleže na haubo...«