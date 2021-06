Primož Roglič in očetovska obljuba: Ati, prinesi mi levčka!

Še zadnji dnevi brezskrbnih družinskih radosti za družino Roglič, nato se bo šampionski očka vnovič podal v lov za zmago, ki bi predstavljala krono v njegovi že tako bleščeči karieri. Tudi tokrat bo šel v boju za rumeno majico na vse ali nič, pa ne da bi se maščeval mlajšemu prijatelju Tadeju Pogačarju za lanski preobrat tik pred ciljem, ampak predvsem zase in za to, da izpolni obljubo sinu Levu. Malček si je namreč vnovič zaželel levčka, plišastega, seveda, in tega lahko Primož dobi le ob etapnih zmagah na Touru. Rogliču bosta njegova največja podpornika, sinček in draga Lora, tudi letos stal...