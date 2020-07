Primož Kozmus: prvič na Triglavu

Vse je enkrat prvič, pa čeprav je marsikdo presenečen, ko sliši, da je naš atletski as šele pred dnevi osvojil slovenski alpski ponos. Primož Kozmus je namreč premierno prilezel na vrh Triglava in v popolni gorski opravi navdušil vse, ki so se isti dan podali na naš najvišji očak. Hribolazce je očaral tudi s prijaznostjo in pripravljenostjo na spominsko fotografiranje, kar je nekaterim pomenilo celo več kot to, da so se povzpeli 2864 metrov nad morsko gladino.



V resnici je bilo srečanje z našim zlatim olimpijskim prvakom najboljša nagrada za njihov trud, dobro razpoloženi Primož je z njimi izmenjal še nekaj besed, nato pa se po dolgi hoji še okrepčal.



S prijatelji se je po večurnem postanku spustil nazaj v dolino in na poti vljudno pozdravljal ostale planince. Ni čudno, da se je za vedno zapisal v srca Slovencev kot eden najbolj opevanih športnikov.