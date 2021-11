Primož in Lora Roglič: Končno pokazala svojo pravljico (FOTO)

Izplačalo se je potrpežljivo počakati, da nam je najbolj slavna kolesarska družinica dovolila vpogled v enega od svojih najlepših trenutkov. Primož in Lora sta namreč po tednih ugibanj le pokazala poročne fotografije, ob katerih nam je zastal dih. Ljubki sinček postane sramežljiv, ko si starši izmenjajo nežnosti. Resnično sta uprizorila pravo pravljico, ona z več metrov dolgo vlečko in razkošno obleko, on z eleganco, ki mu pristaja kot druga koža. Za češnjico na vrhu poročne torte pa je z navihanim in nadvse ljubkim poziranjem poskrbel njun deček Lev. S tem so prikazali svojo družinsko idi...