Poglejte, kakšno dragoceno poročno darilo sta prejela Primož in Lora Roglič (FOTO)

Novopečena zakonca Roglič sta izkoristila kratek premor med tekmovalnima sezonama in naredila še poslednji korak na poti do popolne družinske sreče. Primož, Lora in Lev so dobili najlepše poročno darilo, ki bo krasilo njihov dom. V krogu najožjih družinskih članov in prijateljev sta se poročila v idiličnem okolju Vile Vipolže, povabljence pa prosila, naj utrinkov z njunega intimnega trenutka ne objavljajo na družabnih omrežjih. Ni skrivnost, da je nevesta blestela v snežni belini, ženin pa je bil v svečani opravi, ki mu pristaja kot druga koža, utelešenje elegance. Za spremembo od športnot...