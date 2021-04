Priložnostna kmetica pokazala mišice

Dodatni trening ne škodi, sploh na svežem zraku.

Kdor zna, ta zna!

Ko je treba, voditeljicarada pokaže mišice, tako jezične pred mikrofonom kot tiste, ki so plod napornih treningov kickboksa. A ker so bile telovadnice prejšnji teden znova zaprte, se je (je)klena Štajerka znašla po svoje.Zavihtela je vile in se lotila basanja gnoja, ob tem pa ubila dve muhi na en mah: poskrbela je za rekreacijo na svežem zraku in potešila skomine po resničnostnem šovu Kmetija, ki ga že več let uspešno vodi. Natalija rada priskoči na pomoč pri kmečkih opravilih in vrtnarjenju, na domačiji njenega zaročencapa so ji pri tem poleg kužka Snowa, ki jo spremlja na vsakem koraku, družbo delali še pujsek, kokoši in dva mucka.Ob pisani živalski druščini je zagotovo manj pogrešala Kmetijo, ki je zaradi epidemije že lani odpadla, obsežnemu projektu in hkrati najbolj gledanemu slovenskemu resničnostnemu šovu pa tudi letos slabo kaže. A upanje umre zadnje, se strinja priložnostna kmetica.