Priložnost, da prikličete svoje najvišje sanje in želje

Na severni polobli se narava začenja sproščati in prepuščati, na južni pa cveteti in se prebujati. Ne glede na to, kje živite, lahko občutite ta premik energije. Morda boste tudi sami ugotovili, da je treba nekatere stvari spustiti, da lahko druge polno zacvetijo. Vse to se lahko skristalizira ob zori enakonočja. Lahko boste bolje videli, kaj je za vas najbolj pomembno, za kaj želite porabiti energijo in kam želite usmeriti svoje namene. Omehčajte način razmišljanja o sebi Ko se Sonce premakne v zračno znamenje tehtnice, se lahko vaša pozornost obrne k tistemu, o čemer največ razmišljate. V ...