Priljubljeni Adam Šerc: Laska mi in v čast mi je

Po tem, ko je eden najbolj priljubljenih tekmovalcev MasterChefa Slovenija Adam Šerc prejšnji teden moral oddati svoj predpasnik, so na noge skočili številni oboževalci tega kuharskega šova. Marsikdo je menil, da bi moral Adam, ki se z zadnjimi jedmi sicer res ni zelo izkazal, je pa pred tem ves čas blestel, ostati v oddaji. Toliko večje je bilo tako veselje tistih, ki so v petek obiskali ljubljanski kulinarični festival Odprta kuhna ter za eno od stojnic zagledali simpatičnega kuharja. Poznavalec čilijev se je tam pridružil znanemu izdelovalcu omak iz te rastline Maticu Vizjaku in njegovemu Č...