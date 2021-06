Priljubljena igralca: V dvoje je lepše

Letošnji sončni dnevi so tako redki, da jih je dobro izkoristiti, če vam je vreme naklonjeno. Igralska naveza priljubljene serije Ena žlahtna štorija je zato sklenila, da jo popihata na prijateljski sprehod. Vse skupaj deluje precej prisrčno, saj sta Ranko Babič in Primož Forte sredi travnika, opremljena z ivanjščicami in ravno prav razposajena.



Sama pravita, da sta obujala spomine na snemanje telenovele, ki je pred leti pred male zaslone vabila gledalce. Nekateri so ob pogledu na njuno fotografijo menili, da bi morala vnovič združiti moči in ustvariti nekaj, kar jih bo v teh precej turobnih časih spravilo v dobro voljo. Morda pa jih le uslišita in ustvarita kakšno svojo štorijo ter se spet zavihtita med najbolj gledane ter oboževane igralce.

Komentarji: