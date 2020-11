Prikrita resnica bo ugledala luč

November prinaša zaključek enega največjih kozmičnih ciklusov, s kateri smo se soočali vse leto. Zdaj nas bo doletela še tesna konjunkcija Jupitra in Plutona, saj se med 7. in 14. novembrom ustvari natančna poravnava, ki lahko prinese dobesedno velik svetovni pok.Ta tretji in tudi zadnji pomembni spoj Plutona in Jupitra v tem letu bo prinesel skrajne spremembe v svetu. To bo pozitivna poravnava z dobrodejnimi učinki za narode, pa vendar velja poudariti, da bo navkljub optimistični in ustvarjalni plati konjunkcija prinesla tudi nekaj večjih preizkušenj.Spremembe in revolucija v gospodarstvuSpoj Jupiter-Pluton je bil v znamenju ...