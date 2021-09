Prihaja otročiček

Igralka Freida Pinto je julija letos oznanila, da je noseča in da otroka pričakuje letos jeseni.



Po zadnjih fotografijah sodeč se datum poroda že zelo bliža, kdaj bosta s fotografom Coryjem Tranom dobila prvega otročička, pa je očitno bolj vprašanje dni kot mesecev. Zvezdnica se na porod že pripravlja, kot kaže tudi z akupunkturo, saj so jo paparaci pred kratkim ujeli, ko je odhajala iz studia za tradicionalno kitajsko medicino. Vesela novica o otroku je sledila novici o zaroki, ki jo je par naznanil novembra lani.



»Stvari so dobile smisel. Ti, ljubezen moja, si najlepše bitje, kar jih je kdaj prikorakalo v moje življenje,« je lepotica zapisala o svojem izbrancu. Preden je začela hoditi s Tranom, je bila med letoma 2009 in 2014 v zvezi s svojim soigralcem iz filma Revni milijonar, ki jo je ponesel med zvezde, Devom Patelom.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: