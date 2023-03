Prihaja čas za regrat

Pomlad nam ponuja zelenjavo, ki že sama po sebi razstruplja: motovilec, radič, regrat, beluši, artičoke. Zato sem pripravila nekaj meni ljubih receptov, usklajenih s spomladanskim obdobjem jeter. Naj se pogosto na naših krožnikih znajdejo regrat (na prvem mestu), artičoke, šparglji in koromač. In ne pozabite, da so juhe kraljice v vseh letnih časih.

Juha iz regrata

Sestavine:

* 300 g opranega regrata

* por

* sol, poper, olivno olje

* 2 krompirja (lahko je sladek)

* peteršilj

* muškatni orešček

* jušna osnova

Priprava:

Na olivnem olju prepražimo por in dodamo jušno osnovo. Ko zavre, dodamo regrat, na kocke narezan krompir, sol, poper, muškat. Kuhamo, dokler ni krompir mehak (približno od 15 do 20 minut). Nato vse skupaj zblendamo v kremno juho. Dodamo samo še peteršilj – in jed je gotova. Juhi lahko dodamo še žlico kozje kisle smetane ali kokosov jogurt, rukolo, poširano jajce ali popečene šampinjone.

rižota z redkvicami

Solata dimljenega lososa in koromača

Sestavine:

* koromač

* dijonska gorčica

* olivno olje

* limonin sok

* drobnjak

* koper svež

* dimljen losos (bio)

* sezam

Priprava:

Gomolju koromača odrežemo vejice in ga narežemo na tanke rezine. Posebej zmešamo gorčico, olivno olje, sok limone. V skledo stresemo rezine koromača, trakove lososa ter drobno narezan drobnjak, sezam in koper. Prelijemo s prelivom, popramo po okusu, rahlo premešamo in postrežemo. Solati lahko dodamo tudi rezine redkvice in mlade zelene solate.

Rižota z redkvicami in šparglji

Sestavine:

* riž

* redkvice

* por

* limonin sok

* sol in poper

* sveža bazilika

* šparglji

* zelenjavna jušna osnova

* regrat ali rukola (po želji)

Priprava:

Popražimo por, dodamo šparglje, nato še opran riž in vse skupaj premešamo, pustimo približno 2 minuti, nato dodamo jušno osnovo in kuhamo glede na riž (po navodilih). Redkvice na drobno narežemo na kolobarje, jih stresemo v riž tik pred koncem in dodamo limonin sok. Kuhamo še približno pet minut, nato odmaknemo z ognja, solimo, popramo in po želji dodamo narezan regrat ali rukolo. Dobro premešamo. Okrasimo s svežo baziliko ali drobnjakom.

Kremna pomaka iz avokada, artičok in ohrovta

Ta veganska kremna pomaka je odlična za piknike in druženja, za malico, za s seboj, slastna je in enostavna! Kodrolistnati oz. navadni ohrovt je dušen in narezan na drobne koščke, tako da tudi vaši izbirčni prijatelji, ki se bojijo ohrovta, ne bodo vedeli, da je v jedi.

Sestavine:

* sesekljan kodrolistnati ali navadni ohrovt

* olivno olje

* vložene artičoke, odcejene (ali sveže, skuhane)

* avokado

* limonin sok

* konopljina semena

* peteršilj in/ali drobnjak

* sol

* sveže mleti črni poper po okusu

Priprava:

Ohrovt, opran in narezan na manjše trakce, popražimo na olivnem olju, da malce ovene in se zmehča, približno od pet do deset minut. Nato ga ohladimo.

Kako sestavimo smuti V smuti ne gre vse, kar je zdravo samo po sebi. * eno zelenje, ki ga lahko ovijemo okrog prsta (špinača, kodrolistnati ohrovt, stebelna zelena, koprive, regrat, blitva, peteršilj): * eno do dve vrsti sadja, ki se med seboj ujemata po kislosti; * maščoba: laneno seme/chia semena/konopljina semena/avokado; * voda ali kokosova voda. Primer smutija: voda, banana, eno zelenje (špinača), ena vrsta sadja (borovnice), mleto laneno seme/chia semena Za smuti torej nabavimo: sadje, zeleno, laneno seme ali chia semena, lahko tudi kokosovo vodo, še posebno, če se ukvarjate s športom. Lahko tudi konopljine beljakovine (sploh če stročnic ne smete jesti oziroma ste športno aktivni). Sestavine naj bodo čim bolj sveže in z njimi kolobarite. Ne pozabite na limono za limonade (lahko tudi stisnjen limonin sok brez dodatkov). Sadje: banana, jagodičevje, mango, ananas, jabolko (lahko tudi zamrznjeno sadje, npr. borovnice)

Srčke artičok narežemo na četrtinke.

Avokado izdolbemo in ga skupaj s soljo, limoninim sokom, zelišči in konopljinimi semeni zblendamo v gladko zmes. Avokadovo kremo, ohrovt in srčke damo v skledo in nežno premešajmo.

Zraven postrežemo tortilja čips ali damo v tortilje skupaj s solato. To jed je najbolje uživati svežo, seveda pa je lahko dan ali dva shranjena v hladilniku.

Še več receptov najdete na www.apolonijainfinity.com/spletni-programi.

Hvala, ker ste. (P)Ostanite zdravi!