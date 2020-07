Prihaja AfterChef!

Tanja Pirc, Kristina Jakopič, Kaja Balentič in Ana Potočnik niso samo spretne kuharice, ki so se pomerile v šovu MasterChef Slovenija 2020, temveč tudi mlade ambiciozne ženske, ki se trudijo kovati železo, dokler je še vroče.



Tekmovanje zaradi virusa še ni doživelo epiloga, vendar želijo ostati v vrhunski formi. Zato so se združile pod imenom AfterChef. Že kmalu bodo kuhalnice vrtele na večerji v Ruski dači. Vsaka od njih bo tisti večer pripravila eno jed, goste pa pred tem čaka dobrodošlica na žlico.



Zatem bodo servirale kulinarično doživetje, sestavljeno iz jedi, s katerimi so se v MasterChefu najbolj izkazale in zanje dobile največje priznanje sodnikov Bineta Volčiča, Luke Jezerška in Karima Merdjadija. Tanja bo kreatorka zelenjavne kremne juhe s poširanim jajcem, Katarina bo pripravila rižoto s škampi, Kaja, največja poznavalka mesa, bo poskrbela za glavno jed, jagenjčka s polento in baziliko, Ana pa bo dogodek zaokrožila s svojim znamenitim limonovim tartom.