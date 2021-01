Pridobiva licenco za detektivko

»Sicer pa ostajam v športnem uredništvu.«

»V tem času, ko je moja največja strast – potovanja – otežena, ko ni mogoče iti na smučišča in pravzaprav ne morem početi ničesar, kar me veseli, sem našla nekaj drugega. Ker ves čas migam in se težko ustalim v neko rutino, sem se odločila, da naredim licenco za detektiva. Nekaj znanja s tega področja imam že s fakultete, zdaj pa smo sredi izobraževanja,« pove voditeljica športnega programaIzobraževanje poteka prek spleta, a se s tem ne obremenjuje, ker so zanimivi tako vsebina kot predavatelji. Po izobraževanju študente, če bo pač mogoče, čaka nekaj praktičnega usposabljanja, potem pa, ko bodo razmere omogočale, še glavni izpit. »Sicer pa ne menjam svoje službe, ostajam v športnem uredništvu televizije Slovenija, kako bo z detektivskim delom, bomo pa še videli,« se smeji simpatična svetlolaska.