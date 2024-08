Pričakujte čudeže – in deležni jih boste (Suzy)

Če bi se lahko naučili živeti na ravni duše, bi se lahko prepoznali kot snovalce čudežev, kar smo sposobni biti. Znebili bi se strahu, hrepenenja, sovražnosti, nemira in omahovanja. Stopili bi iz okvirjev ega in omejitev uma, ki nas priklepajo na dogodke in izide fizičnega sveta, pravijo guruji in svetujejo, kako se povežemo s kvantno ravnjo in inteligenco vesolja, ki nam pomaga stopiti na pravo pot in sprejemati boljše odločitve.