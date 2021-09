Pri Veselih svatih in Slovenskih zvokih bodo spet zibali

Veseli svatje so se okrepili s tremi novimi člani, samimi odličnimi glasbeniki.

Tudi Sandi in Tadeja Avbreht ter njun sinček Jaka se veselijo novega družinskega člana ali članice.

Anita Kadenšek s sinom Tajem in partnerjem Juretom v veselem pričakovanju

Tudi Sandi in Tadeja Avbreht ter njun sinček Jaka se veselijo novega družinskega člana ali članice.

Nedavno sta veseli novici, da bosta drugič postali mamici, sporočili, pevka Veselih svatov, in, pevka Ansambla Slovenski zvoki. »Najinse bo kmalu poslovil od naziva edinega šefa v hiši, saj bo dobil novo službo. Postal bo starejši bratec, ker ati in mami nista upoštevala varnostne razdalje. Pa kakšni so to ukrepi?!« je Anita, pevka Veselih svatov, hudomušno sporočila novico prijateljem kar prek družabnega omrežja in zraven pripela fotografijo trenutno še tričlanske družinice, v kateri petletni Taj v rokah drži posnetke ultrazvoka, ki dokazujejo, da se bodo še letos razveselili novega družinskega člana ali članice.Nosečnost pa Anite ni ovirala, da z Veselimi svati ne bi opravila nekaterih nastopov, med drugim so bili na dveh festivalih, in sicer v italijanskem Števerjanu in na festivalu Graška Gora poje in igra. Prav tako pa so zabavali svate na poroki člana Ansambla Unikat, ki je pred oltar popeljal svojo. Novice, da bo njihova pevka Anita spet zibala, pa so se prav tako razveselili njeni preostali 'svatje', ki so v začetku avgusta obeležili 16. obletnico delovanja. Še pred tem pa so nekoliko prenovili svoje vrste, saj so se Aniti, vodji in harmonikarjuin trobentarjupridružili kar trije novi člani, in sicer klarinetist, kitaristin basist. Vsi trije so stari znanci narodno-zabavne scene, ki so kilometrino nabirali v različnih zasedbah, kot so Koroški kvintet, Mladi upi, Vražji muzikanti in drugod.Prav tako je lepo novico sporočila Tadeja Avbreht, pevka Ansambla Slovenski zvoki. Z njenim, ki je prav tako glasbenik, in še ne dveletnim sinkomse veselijo prihoda še enega družinskega člana ali članice. Tadeja in Sandi sta par že osem let, konec septembra pa bodo minila tri leta, odkar sta svojo ljubezen okronala s poroko. Dobro leto pozneje, 21. novembra 2019, se jima je rodil sinček, ki pa ne bo več dolgo edinček. V prvih dneh novembra se bodo Avbrehtovi namreč razveselili še enega dojenčka ali dojenčice. Se je pa ravno pred kratkim od aktivnega igranja v Ansamblu Slovenski zvoki po 17 letih uradno poslovil dolgoletni basist, sicer oče našega smučarskega skakalcaZajca. Boštjana bo v ansamblu nadomestil