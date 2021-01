Pri štiridesetih ponosno pokazal diplomo

Nikoli ni prepozno za dosežke.

Pravijo, da ni nikoli prepozno za dosežke, in nekdanji košarkarje živ dokaz, da ta rek še kako drži. Medtem ko imajo številni športniki po zaključku profesionalne kariere težavo s tem, kaj bi po vključitvi v 'normalno' življenje počeli, Boštjan zagotovo ni eden izmed njih.Nekdanji vrhunski košarkar in član slovenske reprezentance, ki je že nekaj časa direktor sindikata igralcev evrolige, se lahko odslej pohvali tudi z diplomo. »Moj glavni cilj po koncu košarkarske kariere je bil zaključiti šolanje. Zelo sem vesel, da sem diplomiral iz vodenja in upravljanja na univerzi Northumbria. Hvala vsem, ki so mi pomagali na tej poti – sošolcem, ljudem na Fibi in KZS-ju,« je Boštjan na družabnih omrežjih razkril svoj najnovejši uspeh, za katerega so mu številni prijatelji, oboževalci in nekdanji soigralci iz srca čestitali.