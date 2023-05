Pri Sebastianu slavijo

Pevec in plesalec je najbolj srečen, kadar je lahko med domačimi. In praznovanja so odlična priložnost, da se družina zbere na kupu. Prav posebno vzdušje zavlada, kadar je v središču pozornosti njegova mama Vlasta, na katero je zelo močno navezan.

»V vseh vlogah je odlična, naj bo to žena, babi, tašča in seveda zlata mami. Ničesar ji ni težko narediti za nas in z največjim veseljem ji vračam ljubezen. Zasluži si le najlepše in najboljše,« je raznežen, ko govori o njej. Zaradi njegove medijske kariere je morala namreč marsikaj prestati, kar se mu ne zdi samoumevno. »Vsakomur privoščim takšne starše, kot jih imava midva z bratom. Brez te nesebične podpore bi bilo veliko težje iti čez vse izzive. Zato se trudim izkoristiti vsak trenutek, da sem lahko v njuni družbi,« pokaže hvaležnost slavljenki in očetu.