Prhanje pred kamero Vida Valiča

Imeli smo privilegij videti fotografijo celotne družine Vida Valiča in v hipu smo se zaljubili v njegovi hčerko in partnerico. Videti so kot trio iz kataloga, zato ne preseneča, da se igralec s takšnim užitkom posveča vsemu, kar je povezano z očetovstvom.

vid valic pod tusem

Svoja urnika (tako delovnega kot urnik vsakodnevnih opravi) je do potankosti prilagodil deklici. Tako izkoristi minute, ko trdno zaspi, da smukne pod prho, in ravno ko se med prhanjem posname, se iz ozadja zasliši otroški jok. To je nekakšen alarm, da se mora očka nemudoma zglasiti v njeni sobici, saj so trenutki v očetovem objemu najbolj dragoceni.

Seveda Vid ne bi bil prekaljeni komik, če tudi iz te situacije ne bi izluščil nečesa, kar bo lahko uporabil v svojih nastopih, v katerih na zabaven način obdeluje svoje novo poslanstvo.