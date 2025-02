Preživetje v novo nastajajočem svetu (Suzy)

V tem letu se bomo kot človeštvo spraševali, kaj pomeni varnost in kako jo zagotavljamo v hitro spreminjajočem se svetu. Kako lahko razširjamo meje svojega obstoja, ne da bi izgubili človečnost?

Po luninem koledarju je leto 2025 tudi leto lesne kače (začne se 29. januarja in konča 16. februarja 2026), zato bo v duhu preudarnosti, modrosti in prilagodljivosti. Njeno vodilo bo, kako ostati in biti prožen. Kača se skozi leto 2025 ne bo plazila naglo, temveč s premišljenimi gibi, ki odražajo modrost starodavnega sveta. Njeno leseno telo simbolizira prožnost, saj se upogne pod pritiskom, a se ne zlomi.

Zmožnost prilagajanja nas bo spomnila, da je ključ do preživetja v času negotovosti ravno v ohranjanju notranjega miru in zavedanja, da spremembe ne pridejo vedno z eksplozijo, temveč z nežnim šepetom, s postopnim prepletanjem novega in starega. V letu lesne kače bomo morali ostati budni, s pogledom, ki sega daleč onkraj vidnega, znanega obzorja. Kača nas opominja, da nas vztrajnost vodi čez vse ovire in po ovinkih življenja.

Njena lekcija je jasna: ni pomembno, kako hitro dosežemo cilj, temveč kako modro krmarimo med priložnostmi in izzivi, ki se pojavljajo na poti.

Tako kot kača, ki se levi, bomo tudi mi skozi vidik puščavnika in preobrazbe bube v metulja povabljeni, da se osvobodimo preteklosti in z novo, sijočo kožo stopimo naprej – prenovljeni, a z globoko zakoreninjeno modrostjo, ki nas vodi skozi nepredvidljivost leta.

To je delčkom zapisa astrologinje Shane Flogie iz posebne izdaje Astro Suzy, ki je pripravila odlično in praktično napoved energij na osebni in globalni ravni za leto 2025.