Preverite kakovost svojih misli

Vsak dan mislite na tisoče in tisoče misli. Pa vendar, ali se kdaj vprašate, kakšna je njihova kakovost? So pozitivne ali negativne? O čem premišljujete? O drugih ali o sebi? Na kaj se osredotočate z mislimi? Kaj v resnici polni vašo glavo? Vem, da se boste začetniki odzvali – povej mi kaj novega. Tisti stari mački duhovnosti pa dobro veste, o čem govorim – o kakovosti vaših mislih, ker ste se jih začeli že zavedati. Veste, koliko let sem potrebovala, da sem takoj konkretno zaznala negativne misli? Več kot deset let dela na sebi.In vem, da se začetniki posmehujete, da ste vi že vse to osvojili in prerasli. Pa ste res? ...