Prevelika želja

Velikokrat pri svojem delu srečam ljudi, ki imajo prevelike želje. Kaj mislim s tem? Da svoje želje zadušijo, ker so čisto preveč osredotočeni na kreacijo. Vsi se zavedamo, da je misel energija. Torej ko o nečem premišljujemo, ustvarjamo energijo. In če o nečem premišljujemo iz pomanjkanja, obsesije oz. to potrebujemo in pika, sicer bomo nesrečni, to blokira uresničitev.Prevečkrat to vidim pri kreaciji partnerja in poslanstva. Omenili smo že, da naj ta ne bo fokus vaše kreacije. Dokler kreirate nekaj zunaj, pomeni, da ste zunaj. Ko boste kreirali ljubezen do sebe, notranji mir in podobne stvari – boste notri. Če ...