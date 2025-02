Prevčeva Mina polaskala Rogličevi Lori (Suzy)

Zakonca Roglič sta pripravljena na vse letne čase. To niti ni takšno presenečenje, če upoštevamo, da je bil Primožev prvi paradni šport povezan s snegom. Pred skokom na kolo in začetkom še ene zahtevne sezone sta se z Loro odpravila na smučišče. Ona se je primerno zaščitila pred mrazom in svojo izbiro plašča primerjala s slavno ptujsko maskoto.

»Podnevi sem kurent, ponoči skočim v fitnes. In tako gredo kile gor in dol,« si je privoščila samo sebe. Hitro je dobila odgovor Prevčeve Mine, da bolj seksi kurenta še ni videla. Lora ji je odvrnila, da njen dragi očitno obožuje te kosmate mrcine, ki odganjajo zimo. Pri tem je najbolj spodbudno to, da neizprosni meseci, številni padci in poškodbe niso odgnali humorja, s katerim zaljubljenca premagujeta najtežje izzive.