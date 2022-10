Pretrgane vezi s sorodniki

Vojvodinja iz Montecita Eden medijsko najbolj izpostavljenih družinskih sporov. Kmalu po zaroki s princem Harryjem so se zadeve med njo, očetom, polsestro in polbratom začele krhati, obtožbe od tedaj letijo v vse smeri. Drama je omenjena v dokumentarnih filmih in knjigah o britanski kraljevi družini, dedek Thomas pa zaradi hude krvi med njim in Meghan še ni spoznal vnukov Archieja in Lilibet.

Razočarani ati Hčerka LaTanya Young iz njegovega razmerja z Liso Jackson šteje 38 let in očeta, slavnega Dr. Dreja, ni videla že 18 let. Pred nedavnim je v intervjuju povedala, da je zašla v finančne težave in težko skrbi za svoje otroke, ki jih njen oče sploh še ni srečal. Dejala je, da je prek njegove ekipe poskušala navezati stike z njim, a je dobila odgovor, da ji oče zaradi izjav, ki jih je nekoč podajala medijem, ne bo pomagal.

Zapuščena Adelin oče Mark Evans je lani umrl za rakom. O odnosu z njim je pevka povedala, da mu je zamerila, ker ju je z mamo zapustil, ko je štela komaj tri leta. Mama jo je vzgajala sama, ko pa je postala slavna, je v medijih trdil, da je vedno upal, da se jima bo s hčerko uspelo spraviti. Adele je ostajala neomajna, čeprav je dejal, da bi, če bi lahko čas zavrtel nazaj, zagotovo ravnal drugače.

Odpadnica Aimée Osbourne je najmanj znana članica slavne družine, saj je leta 2002 zavrnila sodelovanje v resničnostnem šovu The Osbournes. Skoraj dve desetletji pozneje je njena sestra Kelly razkrila, da si tudi za kamerami nista blizu. »Ne govoriva. Preprosto preveč sva si različni. Jaz ne razumem nje, ona ne razume mene.«

Zvodniška sestra Leta 2020 je Mariah Carey v svojih spominih opisala odnos s starejšo sestro Alison. Zapisala je, da jo je ta kot otroka omamljala in jo poskušala prodati zvodniku. Alison sedaj Mariah toži zaradi čustvene bolečine in javnega ponižanja zaradi, kot je dejala, lažnih navedb, Mariah pa trdi, da se še vedno sooča s posttravmatskim stresom in drugimi posledicami njenega ravnanja.

Sprta oče in hči Leta 2018 je prišlo v javnost, da Anthony Hopkins že dvajset let ni videl svoje hčerke, niti ni govoril z njo. Abigail ima sicer iz razmerja s Petronello Barker, s katero sta se razšla, ko je deklica štela štiri leta. Anthony je tedaj izjavil, da se mu niti ne sanja, kje in kako živi njegova hči, niti če ima otroke. »Ljudje se sprejo. Družine se razidejo. Treba je živeti naprej,« je povedal.

Homofobni starši Jackie Chan je imel razmerje z nekdanjo mis Kitajske Elaine Ng, ko je bil še poročen z Joan Lin. Plod razmerja je bila leta 1999 rojena hči Etta Ng Chok Lam. Ta je leta 2018 povedala, da sta zaradi homofobnih staršev z dekletom pristali na cesti. Oče in hči nikoli nista vzpostavila stikov in Etta je nekoč izjavila, da igralca ne dojema kot enega od staršev.

Zatirajoča oseba Leta 2001 sta se ločila Nicole Kidman in Tom Cruise, ki sta pred ločitvijo posvojila dva otroka: Isabello in Connorja. Isabella je bila ob ločitvi staršev stara devet, mlajši Connor šest let. Skrbništvo nad njima je dobil oče, ki ju je vzgajal v scientološki veri ter domnevno preprečeval stike med otrokoma in mamo, kar je pripeljalo do odtujitve med njimi, saj kot nečlanica Scientološke cerkve velja za zatirajočo osebo.