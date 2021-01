Presunljiv portret

Slovenija premore ogromno zelo nadarjenih posameznikov in posameznic. Ena takšnih je nedvomno mlada slikarka Lea Mihalič, znana pod umetniškim imenom Leah Artist. Njeni portreti so tako dovršeni, da so podobe skoraj žive, in s svojo prvo letošnjo stvaritvijo je osupnila javnost. Ovekovečila je pokojnega legendarnega igralca Jerneja Šugmana in si s tem prislužila številne pohvale. Več tednov trdega dela, boleče roke in hrbet so botrovali končnemu izdelku, ki presune z detajli. Tehnika s svinčnikom je njena poslastica. Z njo je namreč upodobila že veliko znanih domačih ter tujih slavnih osebnosti. Njena umetniška prihodnost je glede na talent, predanost in osupljive stvaritve vsekakor svetla, zato se že veselimo njenega mednarodnega uspeha.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: