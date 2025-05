Prestop Saturna iz rib v ovna: Klic k resnični moči in novi odgovornosti (Suzy)

Za nami so tri leta, ko nas je Saturn – veliki učitelj in varuh časa – vodil skozi megleno, intuitivno in včasih povsem nerazumljivo pokrajino znamenja rib. Med marcem 2023 in majem 2025 smo potovali skozi svetove, v katerih se resnica ni merila z logiko, ampak z občutki. Odgovori niso prihajali z glasom razuma, temveč v tišini notranjega sveta. Saturn v ribah nas je učil odpuščanja, predaje, raztapljanja nadzora. Učil nas je, da tisto, kar mislimo, da nas varuje, včasih le zadržuje našo rast. Učil nas je, da vera ni vedno lahka, a je edina, ki zdrži, ko vse drugo odpove. To so bila leta, ko ...