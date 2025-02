Presrečni Timi Max Elšnik: Dobrodošla Eli Luna! (Suzy)

Postavni slovenski reprezentant Timi Max Elšnik preživlja eno najlepših obdobij v življenju. Po tem, ko je lani poleti iz Olimpije prestopil v Crveno zvezdo in se v Beogradu več kot odlično znašel, se je te dni začelo govoriti, da se mu kmalu spet obeta prestop in da je po izstopajočih predstavah znova na seznamu želja klubov iz najmočnejših evropskih lig.

Odlično mu gre tudi zasebno. Malo za tem, ko se je v medijih razvedela novica o selitvi v srbsko prestolnico, je 26-letni Timi kar po instagramu sporočil, da z izvoljenko Zaro Seničar pričakujeta drugega otroka. Prvič sta zibala marca pred tremi leti. Ljubko deklico sta poimenovala Remmie.

Nedavno je njegova draga rodila še eno punčko. Tudi njej sta dala simpatično in nenavadno ime: Eli Luna. Mladi družini iskreno čestitamo in ji želimo veliko crkljanja in predvsem prespanih noči.