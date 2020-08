Presrečni Sean Penn še tretjič pred matičarja

Igralec Sean Penn se je na tihem poročil z Leilo George, s katero sta par od leta 2016. Novica je prišla iz zvezdnikovih prijateljskih krogov, razkrila jo je žena producenta Mika Medavoya, ki je paru čestitala kar po twitterju. »Tako sva vesela, da sta se Leila George in Sean Penn poročila. Rada vaju imava,« je čivknila. Za zdaj 59-letnik in njegova 28-letna izbranka poroke uradno še nista potrdila. Leila je hčerka Seanovega stanovskega kolega Vincenta D'Onofria, ki je od njega starejši le leto dni. Sean, ki je bil že dvakrat poročen (s pop kraljico Madonno in igralko Robin Wright), je pred kratkim priznal, da z njim ni lahko. »Ali sem naporen? Mislim, da sem. Rekel bi, da sem človek, ki čuti in se izraža zelo burno, da ljudje napačno mislijo, da se vse vrti okoli mene,« je dejal. Iz zakona z Robin ima dva otroka: hčerka Dylan je od nove mačehe mlajša eno leto, sin Hopper pa dve.