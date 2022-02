Presrečni Miro Majcen: Spet nad oblaki

Izurjeni fotograf in Suzy junak leta 2021 Miro Majcen je le dočakal trenutek, po katerem je hrepenel vse od usodne nesreče. Strmoglavljenje leta ga je skoraj stalo življenje in po čudežu je dobil novo priložnost.

Uspešna, čeprav dolgotrajna in zahtevna rehabilitacija že kaže odlične rezultate, in če marsikdo ni verjel, da se bo tako hitro postavil na noge, nam je zdaj predstavil še en podvig. Vnovič je namreč poletel nad oblake, tja, kamor ga kot ljubiteljskega pilota vleče srce.

Visoko v zraku je najlepše, pravi Majcen.

»Nepozabno doživetje, ki mi bo zagotovo pripomoglo k še hitrejšemu okrevanju. Prvič v svoji letalski karieri sem pristal na vodi in občutke ob tem je težko opisati. Dobil sem veliko zagona za naslednje podvige in za trenutek so mi celo dovolili, da poprimem za krmilo. Hvaležen sem celotni ekipi The Flying Bulls, da so me najprej s helikopterjem, potem pa še s hidroplanom odpeljali v višave, kjer je moj drugi dom,« nam je povedal Miro, poln najlepših vtisov.