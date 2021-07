Presrečni Marko Grilc: Na poti je tretji otrok

»Trojna zabava je na poti.«

Sedemintridesetletni Ljubljančan, najuspešnejši slovenski deskar prostega sloga, počne tisto, kar ima najraje, in z ljudmi, ki jih ima najraje.S svojo družino preživlja čas na snežni deski – tudi poleti. Oče dveh otrok, sinain hčerke, je pred kratkim padel na kolena in za roko zaprosil svojo srčno izbranko. Njuni prijatelji so mislili, da družinici, ki se je pred kratkim mudila na Maldivih, ne more biti lepše, a sta Marko in njegova najdražja znova presenetila.»Ja, dobila bova še enega dojenčka. Grilo gang bo dobil še enega člana,« je na družabnem omrežju zapisal Marko, ob tem pa objavil še dve družinski fotografiji. Veselo novico je potrdila tudi njegova Nina, ki je zapisala: »Trojna zabava je na poti.«