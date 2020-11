Presrečna Maša Grošelj sporočila veselo novico

Maša je ponosno dvignila svojo magistrsko nalogo.

Akademski nazivi so nagrada za predanost in trdo delo. Tega je bilo v preteklih mesecih in letih veliko tudi pri igralki, saj je poleg službenih obveznosti, nastopov in snemanj pridno prebirala še učno gradivo. Zdaj, ko je posnela še zadnje prizore serije Najini mostovi in je zaradi koronskih ukrepov morala ostati doma, pa je vso energijo usmerila v sklepni del študija. Z navdušenjem je naznanila, da je postala magistra igre, in se pošalila, da jo odslej lahko naslavljamo z novim nazivom.Tako se je pridružila kolegom, ki so uspešno zaključili svojo akademsko pot in se z večjo vnemo ter olajšanjem posvetili novim gledališkim, filmskim ali televizijskim projektom. Po splošni prepoznavnosti v priljubljeni seriji bo tudi Maša kmalu sprejela kakšno vidno vlogo, v kateri bo lahko pokazala svoj celoten igralski razpon.