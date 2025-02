Presrečna Marjetka Pajk: Klobuk a la Melania (Suzy)

Ljubljančan Rudi Pajk je že desetletja mojster klobučarstva, ki ustreže najzahtevnejšim ljubiteljem klobukov. Njegove kreacije naročajo hrvaška, beograjska in slovenska gledališča, poskrbi tudi, da so modne kombinacije igralcev v nadaljevankah dopolnjene s čudovitimi pokrivali.

Njegove umetnine so pogosto del kostumov slovitega Alana Hranitelja in številnih drugih oblikovalcev. Le nekaj ur za tem, ko je z imenitnim klobukom na inavguraciji ves svet navdušila prva dama ZDA Melania Trump, si je podobnega, samo v drugi barvi, na glavo nadela Rudijeva žena Marjetka, nedavno upokojena profesorica in cenjena notranja oblikovalka, ki zna imenitno polepšati stanovanja, hiše in hotele.

Da je Marjetkin klobuk a la Melania prišel v javnost, je 'zakuhala' hči Urška, ki se je na družabnih omrežjih pohvalila, da ima tudi njena mami tak klobuk.