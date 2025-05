Presrečna Katarina Čas: Dobrodošla med člani akademije! (Suzy)

Snemalni dnevi v Londonu so še bolj vznemirljivi, če te med delom obiščejo najbližji. Te občutke zelo dobro pozna Katarina Čas, ki je na Otoku med drugim gostila prijateljico Uršo Premik. Celjanka jo je že večkrat zvabila pred svoj objektiv, sedaj sta zamenjali vloge in se je fotografinja prepustila gostoljubju naše filmske zvezde.

Skupaj sta raziskovali mesto, obiskali nekaj zabav in doživeli eno večjih prelomnic v igralkinem življenju. Slovenka s hollywoodskimi izkušnjami je namreč prejela uradno povabilo v druščino zvenečih imen. Postala je del Evropske filmske akademije, kar si šteje v veliko čast. S tem je dobila še eno potrditev dobrega dela in število mednarodnih projektov se bo zagotovo povečalo. Skupaj z njenim agentom Robinom Hudsonom sta proslavila ta pomemben trenutek v njeni karieri in nazdravila na nove podvige.